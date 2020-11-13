Азербайджан ввёл комендантский час в Нагорном Карабахе

МВД Азербайджана заявило, что азербайджанская полиция уже приступила к несению службы на освобожденных территориях в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба ведомства.



В министерстве отметили, что в населённых пунктах, перешедших под контроль Азербайджана после эскалации конфликта, в том числе в городе Шуша и посёлке Гадрут, вводится комендантский час.



Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому на освобожденных территориях в Нагорном Карабахе, будут развернуты комендатуры, особое управление поручено осуществлять сотрудникам МВД Азербайджана.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет введены российские миротворцы.