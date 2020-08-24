Австрия вышлет российского дипломата

Власти Австрии обязали одного из российских дипломатов покинуть страну до 1 сентября. Его подозревают в промышленном шпионаже на некоем высокотехнологичном предприятии, пишет издание Kronen Zeitung.

Информацию уже подтвердили в австрийском МИД, передаёт RT.

Ранее похожий скандал разгорелся в Норвегии, где в шпионаже заподозрили заместителя торгового представителя РФ после его встречи с представителем фирмы, занимающейся нефтегазодобычей и судостроением. Он был задержан и объявлен персоной нон грата, напоминает «Газета.ру».

