Армянская оппозиция обвинила власти в политических репрессиях
В Армении задержали лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом агентству Sputnik Армения рассказала пресс-секретарь оппозиционера Ивета Тоноян.
По словам Тоноян, армянская полиция стала массово задерживать активистов оппозиционных политических сил, которые собрались на митинг в Ереване, Царукяна увезли в Службу национальной безопасности.
Власти Армении пошли по пути политических репрессий, считает Тоноян. «Вместо того, чтобы преодолеть страх, комплекс неполноценности, власти в очередной раз идут на задержание Царукяна», - добавила пресс-секретарь.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.
Согласно документу, до 15 ноября этого года Ереван обязан передать Баку Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, а до 1 декабря - Лачинский район. Армянская оппозиция обвинила власти в предательстве национальных интересов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России
- Госдума одобрила повышение НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей
- В Петербурге расширили коронавирусные ограничения
- Цена на нефть марки Brent на бирже ICE превысила $45
- Мишустин сменил главу ФАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru