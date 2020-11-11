Армянская оппозиция обвинила власти в политических репрессиях

В Армении задержали лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом агентству Sputnik Армения рассказала пресс-секретарь оппозиционера Ивета Тоноян.



По словам Тоноян, армянская полиция стала массово задерживать активистов оппозиционных политических сил, которые собрались на митинг в Ереване, Царукяна увезли в Службу национальной безопасности.



Власти Армении пошли по пути политических репрессий, считает Тоноян. «Вместо того, чтобы преодолеть страх, комплекс неполноценности, власти в очередной раз идут на задержание Царукяна», - добавила пресс-секретарь.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

Согласно документу, до 15 ноября этого года Ереван обязан передать Баку Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, а до 1 декабря - Лачинский район. Армянская оппозиция обвинила власти в предательстве национальных интересов.

