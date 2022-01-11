Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о гибели двух солдат страны на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, велся обстрел с азербайджанской стороны. Оба погибших солдата были 2002 года рождения.

Также при обстреле, согласно Минобороны, пострадали еще двое солдат. Их жизнь находится вне опасности.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу заявил, что официальный Баку готов прислушаться к мнению Кремля в вопросах снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе.