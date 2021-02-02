Армения обратилась в ЕСПЧ с жалобой против Азербайджана
Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу на Азербайджан, сообщает представительство республики в суде.
В Ереване заявили, что во время боев в Нагорном Карабахе Азербайджан нарушил права жителей региона и Армении на жизнь, свободу от пыток, бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, а также и образование.
В жалобе говорится о защите прав военнопленных, гражданских лиц, переселённых лиц Нагорного Карабаха, погибших и раненых мирных жителей и их родственников, потерявших своё имущество, а также представителей местных и международных СМИ.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Трёхстороннее соглашение о прекращении огня было подписано главами России Армении и Азербайджана 9 ноября и вступило в силу 10 ноября.
Совместный российско-турецкий центр по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе начал работать 30 января в Агдамском районе Азербайджана, сообщает RT. В Минобороны России рассказали, что центр будет осуществлять «сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договорённости сторон».
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