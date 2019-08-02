После слов Медведева о доставших подрядчиках последуют изменения в системе госзакупок
Эксперт Национального антикоррупционного комитета рассказал в эфире НСН, к чему приведет возмущение премьера недобросовестными подрядчиками.
Дмитрий Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками, занижающими цену при госзакупках. Об этом премьер-министр РФ сказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. «Занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — сказал Медведев. Глава правительства пояснил, что речь идет о случаях, когда «деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результат».
В эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал рассказал, к чему могут привести такие заявления премьера (слушайте аудио).
«Дмитрий Анатольевич говорит о том, что снижение качества подрядных работ связано зачастую и с тем, что компании играли на понижение, чтобы выиграть, а когда понимали, что данные работы им не выполнить за те денежные средства, которые они должны были по контракту освоить, пропадали с рынка или выполняли работы некачественно. В принципе, Дмитрий Анатольевич давно поднимает эту тему, но я думаю, что сейчас будут внесены определенные законодательные инициативы, и вернутся все-таки к отбору кандидатов не по предложения самой низкой цены, а все-таки по соотношению качества предоставляемых услуг и опыта работы на этом рынке», — предположил эксперт.
Напомним, что по данным Минфина, в 2018 году потери российского бюджета из-за прямых нарушений законодательства о госзакупках составили не менее 153 миллиардов рублей.
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