После слов Медведева о доставших подрядчиках последуют изменения в системе госзакупок

Дмитрий Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками, занижающими цену при госзакупках. Об этом премьер-министр РФ сказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. «Занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — сказал Медведев. Глава правительства пояснил, что речь идет о случаях, когда «деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результат».

В эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал рассказал, к чему могут привести такие заявления премьера (слушайте аудио).