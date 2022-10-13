Американца арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве

Американского бизнесмена Дэвида Носиковски арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Носиковски был отправлен в СИЗО на 26 суток до 6 ноября. Он подозревается в совершении преступления по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным источников агентства, речь идет о десятках миллионов рублей.

Носиковски является владельцем компании LD Cool LLC, которая предоставляет услуги ремонта грузового автотранспорта.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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