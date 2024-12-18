Алиев: Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из США

Армения де-факто вышла из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом политик заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости.

По словам Алиева, «понятно, куда идет» Ереван.

«По нашим данным... единственная причина, по которой они не выходят [из ОДКБ] де-юре, - потому что они еще не получили отмашки из Госдепа. Как только получат, они выйдут», — заявил азербайджанский лидер.

Ранее Армения заморозила отношения с ОДКБ. Премьер республики Никол Пашинян заявлял, что организация якобы «создает угрозы» безопасности, будущему существованию и суверенитету страны, напоминает «Свободная пресса».

