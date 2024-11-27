Зеленые облигации Москвы вошли в число победителей Конкурса управленческих инноваций

Российская столица отметилась победой в очередном конкурсе. Департамент экономической политики и развития города объявлен победителем первого Всероссийского конкурса управленческих инноваций в номинации «Практики в сфере развития отраслей экономики». Таким образом отмечен разработанный им проект зеленых облигаций Москвы.



Как отметила заместитель мэра Москвы, глава департамента Мария Багреева, столица первая из всех регионов РФ осуществила выпуск этих целевых ценных бумаг на развитие экологичных видов общественного транспорта для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов.



«Благодаря двум выпускам в столице отремонтировано и построено 48 километров путей и 21 станция Большой кольцевой линии метро и приобретено более 450 электробусов. Эти проекты суммарно обеспечивают сокращение выбросов загрязняющих веществ от личного и общественного автотранспорта почти на одну тысячу тонн каждый год, а сокращение выбросов углекислого газа – на 42 тысячи тонн в год», – рассказала руководитель московского ведомства.



Соответствие зеленых облигаций Москвы необходимым принципам и критериям подтвердило кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА». Облигации вошли в реестр выпусков финансовых инструментов устойчивого развития России. Этот список по поручению кабинета министров ведет госкорпорация ВЭБ.РФ.



Всероссийский конкурс управленческих инноваций определял победителей и призеров в 11 практических номинациях. В частности, оценивались механизмы повышения эффективности деятельности органов власти, внедрения цифровых технологий в управлении, развития городского хозяйства и ЖКХ, другие практики.

