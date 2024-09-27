Здание столовой МГУ в столичных Раменках реконструируют
Здание столовой МГУ в Раменках реконструируют, уже согласован проект мероприятий, сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
Реконструкция подразумевает работу со зданием 1964 года постройки, новая столовая будет вмещать до ста посетителей. Также внутри расположится ситуационный центр вуза и коворкинг. Площадь объекта после реконструкции составит 2,4 тысячи «квадратов».
В здании предусмотрено три этажа, первый из которых займет столовая – два обеденных зала и кухня. Второй этаж оборудуют для проведения мероприятий разного формата, включая лекции, конференции и творческие встречи. Третий этаж станет зоной коворкинга, где одновременно смогут находиться до 15 человек.
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