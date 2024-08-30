Загрутдинов: В пожарном депо на «ЗИЛе» завершают устройство фасадов и кровли

Специалисты завершают устройство фасадов и кровли в здании пожарного депо на территории бывшего завода «ЗИЛ», работы ведутся в рамках программы «Безопасный город». Об этом сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Рабочие уже приступили к внутренней отделке и монтажу инженерных систем», – добавил он.

По словам Загрутдинова, в проекте предусмотрено три наземных этажа и гараж, рассчитанный на четыре пожарных автомобиля. В депо также разместят учебный класс, класс безопасности дорожного движения и восстановительный центр личного состава с комнатой психологической разгрузки.

На территории объекта появятся два въезда, парковка для гостевого транспорта на 10 машино-мест, тренировочная башня с полосой препятствий длиной 50 метров и учебный пожарный гидрант.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в городе реализуется одна из крупнейших в истории Москвы программ развития социальной инфраструктуры. Национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование» позволили с 2011 по 2023 год ввести в эксплуатацию более 100 объектов.

