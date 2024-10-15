Загрутдинов: В конкурсе Центра компетенций участвовали 300 проектов
Центр компетенций цифровизации строительства выступил заказчиком в «Технологическом конкурсе», сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
«В конкурсе приняли участие 300 стартапов со всей России. Мы выделили семь перспективных проектов релевантных для нас. Сейчас прорабатывается механизм возможности использования данных технологий строительными компаниями города», – сказал он.
По словам Загрутдинова, запрос Центра компетенций был направлен на поиск инновационных сервисов для цифровизации строительной отрасли для автоматизации строительных процессов и уменьшения числа ошибок в проектной документации.
Часть проектов, представленных на технологическом конкурсе, уже были апробированы и успешно применяются на строительных площадках. Среди них BRIO MRS – устройство с технологиями дополненной и смешанной реальности для визуализации цифровых объектов. Подобная технология позволяет оперативно, в режиме реального времени наблюдать за ходом строительства, при необходимости вносить изменения.
На данный момент департамент прорабатывает внедрение искусственного интеллекта в несколько областей своей профессиональной деятельности, включая закупки, операционное управление строительством, анализ видеопотока с предсказательным анализом.
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