Загрутдинов: В электродепо «Столбово» появится административный корпус

Административно-бытовой корпус строящегося электродепо «Столбово» почти закончен, монолитные работы завершены на 85%. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

Само электродепо «Столбово» будет обслуживать подвижной состав Сокольнической и строящейся Троицкой линии метрополитена. Общая площадь строящегося там административно-бытового корпуса превышает 15 тысяч квадратных метров, уточнил он.

«В здании пять наземных и один подземный этаж, предназначенный для обслуживания инженерных коммуникаций и размещения оборудования. В общей сложности монолитные работы на объекте выполнены на 85%», – отметил Загрутдинов.

В строящемся корпусе для размещения эксплуатационных служб метрополитена предусмотрены 379 помещений. Среди них: офисные пространства для администрации, учебные классы, тренажерный и актовый зал, гардеробные и душевые.

Для комфортного прохода сотрудников в здание отстойно-ремонтного корпуса предусмотрена 15-метровая пешеходная галерея. Также здесь оборудуют два пассажирских лифта и один грузопассажирский.

Общая площадь территории строящегося электродепо «Столбово» - около 16 гектаров, здесь возведут более 30 основных зданий. Сейчас также готовится монтаж электрических сетей в проходном коллекторе для инженерных коммуникаций, прокладывается веер путей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что депо «Южное» и «Столбово» будут закончены до конца 2025 года.

