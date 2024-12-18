Загрутдинов: Проблемный ЖК «Воскресенское» достроят во втором квартале следующего года
Рабочие начали установку витражей в зоне лестничных пролетов в первом корпусе проблемного ЖК «Воскресенское». Кроме того, завершается монтаж стояков отопления и окон. Работы выполняет генподрядчик ООО «ГП-МФС».
В других корпусах ведутся обвязка газовой котельной, устройство наружного газопровода, монтаж лестничных маршей, бетонирование плиты перекрытия, каменная кладка, монтаж воздуховодов и другие работы.
На объекте заняты 169 человек, их количество меняется в зависимости от объема работ.
По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова, площадь ЖК составляет порядка 65 тысяч «квадратов», он находится в районе Коммунарка (Новая Москва). Всего в четырех корпусах находятся 550 квартир, ключи от нового жилья ожидают 342 дольщика. Комплекс будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.
Строительство комплекса было начато в 2005 году, предыдущий застройщик ЗАО «ТСК Евро-Старт» обанкротился в 2014 году. Столичным мэром Сергеем Собяниным было принято решение достроить объект за счет московского бюджета.
Функции и полномочия по завершению строительства проблемных объектов за счет средств города переданы Департаменту гражданского строительства. Загрутдинов отметил, что сегодня достраиваются шесть таких объектов, заселения ожидают примерно 2500 дольщиков.
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