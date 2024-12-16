Загрутдинов: На стилобате проблемного ЖК «Академ Палас» завершилось бетонирование
В Москве на стилобате проблемного ЖК «Академ Палас» завершилось бетонирование, специалисты начали производить сборку малых архитектурных форм. О ходе строительства рассказал глава департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тысяч квадратных метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика», - рассказал он.
В комплекс входят три башни, объединенных стилобатом. В ЖК предусмотрено 718 квартир.
На данном этапе в атриуме на эскалаторах уже установили ограждения и поручни, на паркинге близятся к завершению работы по устройству полов на -4 этаже. Во дворе комплекса также завершается процесс закладки наружных сетей – включая водопровод и канализацию. Во всех жилых помещениях продолжаются монтаж потолков, облицовка полов. На объекте в целом задействованы более 800 специалистов.
Прежний застройщик не смог реализовать проект, частично выполнил монолитные работы. Поэтому мэр города Сергей Собянин поручил завершить строительство объекта за счет городских средств.
В настоящее время силами профильного ведомства достраивается шесть таких объектов. Свои квартиры по итогу получат 2,5 тысячи дольщиков.
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