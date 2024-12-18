Загрутдинов: Дом Меншикова стал лауреатом конкурса «Московская реставрация»

Лауреатом конкурса «Московская реставрация» второй год подряд стал проект реставрации объектов культурного наследия АНО «РСИО», сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что АНО «РСИО» - подведомственная организация этого департамента.

«В 2024 году престижной премией мэра Москвы отмечены работы, выполненные на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Меншикова» в Газетном переулке», – сказал Загрутдинов.

При этом глава департамента, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, напомнил, что в 2023 году эту награду получили «Фанагорийские казармы». Реставрация этого объекта была проведена в рамках развития территории МГТУ имени Баумана.

Вместе с тем лауреатом премии «Эксперт года - 2024» стал генеральный директор АНО «РСИО» Ильгиз Хайрутдинов. Он победил в номинации «Спорт и качество жизни» за проект создания в Ясенево высокотехнологичного здания Ледового дворца «Самбо-70».

В разработке этого проекта также участвовала известный российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР Этери Тутберидзе.

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ФОТО: Рафик Загрутдинов. Фото: Департамент строительства г. Москвы

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