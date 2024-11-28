Загрутдинов: Детский сад появится в Бескудниковском районе столицы в 2025 году

На месте бывшего дошкольного учреждения школы №1383 в Бескудниковском районе Москвы возводят трехэтажный детский сад. Готовность объекта составляет более 75%, рассказал глава Департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«На площадке подходят к завершению фасадные работы, строители приступили к монтажу внутренних инженерных сетей и чистовой отделке помещений. Кроме того, благоустройство прилегающей территории выполнено более чем на треть. Завершить строительство детского сада планируют в 2025 году», – отметил Загрутдинов.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов отметил, что детский сад будет построен в форме буквы «Н». Площадь нового образовательного учреждения для детей составит 5,5 тысячи квадратных метров.

В новом детском саду оборудуют 14 групповых ячеек для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов. В общем детский сад рассчитан на 350 детей. В детском образовательном учреждении также будут залы для музыкальных и физкультурных активностей, кабинеты для развивающих занятий, медкабинет и пищеблок.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, ведомство выдало разрешение на строительство объекта в сентябре 2022 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на улице Правды в столице заканчивается возведение учебного корпуса на 200 школьных и 200 дошкольных мест.

