Загрутдинов: Детский сад появится в Бескудниковском районе столицы в 2025 году
На месте бывшего дошкольного учреждения школы №1383 в Бескудниковском районе Москвы возводят трехэтажный детский сад. Готовность объекта составляет более 75%, рассказал глава Департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«На площадке подходят к завершению фасадные работы, строители приступили к монтажу внутренних инженерных сетей и чистовой отделке помещений. Кроме того, благоустройство прилегающей территории выполнено более чем на треть. Завершить строительство детского сада планируют в 2025 году», – отметил Загрутдинов.
Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов отметил, что детский сад будет построен в форме буквы «Н». Площадь нового образовательного учреждения для детей составит 5,5 тысячи квадратных метров.
В новом детском саду оборудуют 14 групповых ячеек для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов. В общем детский сад рассчитан на 350 детей. В детском образовательном учреждении также будут залы для музыкальных и физкультурных активностей, кабинеты для развивающих занятий, медкабинет и пищеблок.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, ведомство выдало разрешение на строительство объекта в сентябре 2022 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на улице Правды в столице заканчивается возведение учебного корпуса на 200 школьных и 200 дошкольных мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru