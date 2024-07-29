Загрутдинов: Автодорогу построят возле городского вокзала «Нижегородская»

Новая автодорога длиной приблизительно 130 метров будет построена на месте бывшего примыкания Орехово-Зуевского проезда к шоссе Фрезер. Строительство объекта ведется в рамках формирования городского вокзала «Нижегородская». Новая дорога будет дублировать Рязанский проспект, ввод объекта в эксплуатацию приведет к снижению трафика. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строители уже завершили срез и выемку грунта на площади 1200 квадратных метров. Руководитель департамента добавил, что сейчас на объекте для прочности слоями укалываются песок, гравий и щебень, после чего будет уложен слой асфальтобетона весом примерно 400 тонн.

Проектом предусмотрено возведения тротуаров для пешеходов, а возле станции МЦД-4 «Нижегородская» уже закончено устройство гранитного покрытия тротуара на площади 350 квадратных метров, добавил Загрутдинов.

Кроме того, в пешей доступности от вокзала построят перехватывающую парковку. Вокзал «Нижегородская» объединяет одноименные станции метро Некрасовской и Большой ключевой линии, станции МЦД-4, МЦК и остановки наземного транспорта. Для удобства москвичей на территории вокзала имеются эскалаторы, лифты и лестницы с пандусами.

