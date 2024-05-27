ВШЭ: Около 60% москвичей считают, что в городе достаточно соцобъектов

Порядка 60% москвичей считают, что районы города достаточно обеспечены объектами социальной инфраструктуры. Об этом сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

«Порядка 60% москвичей считают, что их районы достаточно обеспечены социальной инфраструктурой и только 8% полагают, что таких объектов скорее недостаточно», - пояснил он.

Горожане наиболее часто выделяют обеспеченность МФЦ, образовательными учреждениями, торговыми точками и пунктами выдачи заказов.

При этом две трети опрошенных также отмечают, что в жилых районах недостаточно культурных, спортивных объектов и учреждений здравоохранения.

