ВШЭ: Около 60% москвичей считают, что в городе достаточно соцобъектов
Порядка 60% москвичей считают, что районы города достаточно обеспечены объектами социальной инфраструктуры. Об этом сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
«Порядка 60% москвичей считают, что их районы достаточно обеспечены социальной инфраструктурой и только 8% полагают, что таких объектов скорее недостаточно», - пояснил он.
Горожане наиболее часто выделяют обеспеченность МФЦ, образовательными учреждениями, торговыми точками и пунктами выдачи заказов.
При этом две трети опрошенных также отмечают, что в жилых районах недостаточно культурных, спортивных объектов и учреждений здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru