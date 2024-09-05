Вице-мэр Ракова сообщила об открытии мобильных пунктов вакцинации от гриппа в столице
Москвичи смогут бесплатно получить вакцину от гриппа с 5 сентября, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, вакцинироваться можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах у некоторых станций метро, МЦК и ж/д станций. Детей же можно вакцинировать от гриппа в школах, детских садах и поликлиниках.
Грипп опаснее ОРВИ и может привести к таким осложнениям, как пневмония, энцефалит, менингит и другим. Ракова призвала москвичей вакцинироваться заранее и подчеркнула, что стойкий иммунитет от вакцинации вырабатывается примерно через 10-15 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru