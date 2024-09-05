Вице-мэр Ракова сообщила об открытии мобильных пунктов вакцинации от гриппа в столице

Москвичи смогут бесплатно получить вакцину от гриппа с 5 сентября, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, вакцинироваться можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах у некоторых станций метро, МЦК и ж/д станций. Детей же можно вакцинировать от гриппа в школах, детских садах и поликлиниках.



Грипп опаснее ОРВИ и может привести к таким осложнениям, как пневмония, энцефалит, менингит и другим. Ракова призвала москвичей вакцинироваться заранее и подчеркнула, что стойкий иммунитет от вакцинации вырабатывается примерно через 10-15 дней.

