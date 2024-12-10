Вице-мэр Ракова анонсировала благотворительную ярмарку в поддержку детей ЛНР

В рамках проекта «Зима в Москве» в Московском дворце пионеров состоится благотворительная выставка-ярмарка «Благо дарю», сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на ярмарке представят товары, созданные учениками городских школ и студентов колледжей. Юные москвичи предоставили елочные игрушки, светильники, мыло ручной работы, новогодние открытки, шкатулки, одежду и украшения.

«Вырученные средства направят на покупку медикаментов, одежды, игрушек и других вещей для детей из Луганской Народной Республики», — пояснила Ракова.

Гостей ярмарки также ждет выступление артистов-аниматоров, квест «Традиции празднования Нового года народов России», почта Деда Мороза, видеопоздравление Деда Мороза из Великого Устюга и интерактивные фотозоны.

Помимо прочего у горожан появится возможность прокатиться на хаски и лошадях, посетить чайную станцию и конкурсы. В Большом концертном зале Московского дворца пионеров пройдет новогодняя шоу-программа детского музыкального театра «Домисолька».

