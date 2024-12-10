Вице-мэр Ракова анонсировала благотворительную ярмарку в поддержку детей ЛНР
В рамках проекта «Зима в Москве» в Московском дворце пионеров состоится благотворительная выставка-ярмарка «Благо дарю», сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, на ярмарке представят товары, созданные учениками городских школ и студентов колледжей. Юные москвичи предоставили елочные игрушки, светильники, мыло ручной работы, новогодние открытки, шкатулки, одежду и украшения.
«Вырученные средства направят на покупку медикаментов, одежды, игрушек и других вещей для детей из Луганской Народной Республики», — пояснила Ракова.
Гостей ярмарки также ждет выступление артистов-аниматоров, квест «Традиции празднования Нового года народов России», почта Деда Мороза, видеопоздравление Деда Мороза из Великого Устюга и интерактивные фотозоны.
Помимо прочего у горожан появится возможность прокатиться на хаски и лошадях, посетить чайную станцию и конкурсы. В Большом концертном зале Московского дворца пионеров пройдет новогодняя шоу-программа детского музыкального театра «Домисолька».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru