Вице-мэр Ефимов: С начала года в ТиНАО построили 20 школ и детских садов

За счет городского бюджета и внебюджетных источников в ТиНАО с начала 2024 года возвели 20 детских садов и школ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, при развитии этого района застройщики придерживаются принципа сбалансированной застройки.

«В этом году на территории округов в рамках городской Адресной инвестиционной программы построили четыре школы и столько же детских садов. Еще 12 возвели инвесторы ‒ шесть общеобразовательных школ и шесть детских садов. Это полностью новые здания и комплексы», ‒ рассказал вице-мэр.

В новых образовательных заведениях создали условия для разностороннего развития детей. Там появились робоклассы, улучшена система безопасности, предусмотрены спортивные блоки с залами для занятий физкультурой и гимнастикой. В детских садах оборудовали медкабинеты, музыкальные классы, буфеты.

Как отметил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, отметил, что в Троицке за счет городского бюджета возвели большую школу, также в административном округе построили корпуса трех школ и четырех детских садов. Таким образом , там появились больше девяти тысяч дополнительных мест в школах и более двух с половиной тысяч ‒ в детсадах.

Суммарная площадь сданных с начала года школ в ТиНАО составила 215 тысяч квадратных метров, а детских садов – 35,7 тысячи квадратных метров, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Для безопасности детей в новых учреждениях установлены системы видеонаблюдения, домофоны, системы контроля и управления пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Также созданы условия для детей с ограниченными возможностями по здоровью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице сначала 2024 года возвели 63 здания социальной инфраструктуры.

