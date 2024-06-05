В Зеленограде и ТАО предложили арендовать участки под строительство магазинов
В начале июля в Москве пройдут аукционы по аренде двух участков, на которых победители смогут построить магазины.
Один из участков находится в Зеленограде. Его площадь – более 1,5 тысячи квадратных метров, а общая площадь магазина, который на нем можно построить, может достигать 463 «квадратов».
Второй участок расположен в поселении Роговском Троицкого административного округа столицы. Его площадь более 1,8 тысячи квадратных метров, на нем можно построить здание площадью до 548 квадратных метров.
Договоры аренды с победителями торгов город подпишет на 2,5 года. После того, как арендаторы возведут здания и оформят их в собственность, у них появится право выкупа земельных участков по исключительному праву.
Заявочные кампании завершатся 28 июня, аукционы состоятся 4 июля. Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru