В Зеленограде и ТАО предложили арендовать участки под строительство магазинов

В начале июля в Москве пройдут аукционы по аренде двух участков, на которых победители смогут построить магазины.

Один из участков находится в Зеленограде. Его площадь – более 1,5 тысячи квадратных метров, а общая площадь магазина, который на нем можно построить, может достигать 463 «квадратов».

Второй участок расположен в поселении Роговском Троицкого административного округа столицы. Его площадь более 1,8 тысячи квадратных метров, на нем можно построить здание площадью до 548 квадратных метров.

Договоры аренды с победителями торгов город подпишет на 2,5 года. После того, как арендаторы возведут здания и оформят их в собственность, у них появится право выкупа земельных участков по исключительному праву.

Заявочные кампании завершатся 28 июня, аукционы состоятся 4 июля. Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

