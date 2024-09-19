В Царицыно возведут жилой дом по программе реновации
Дом построят на улице Бехтерева, владение 3/5 в московском районе Царицыно, проект строительства уже согласован, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Он отметил, что здание планируется Г-образной формы и будет состоять из шести секций переменной этажности. Часть квартир будет обустроена для проживания маломобильных граждан.
Входы в жилую часть дома расположат на уровне земли, без ступеней. На первом этаже обустроят вестибюли, лифтовые холлы, офисы консьержей и колясочные.
Нежилые помещения на первом этаже оборудуют отдельными входами с улицы, а во внутреннем дворе появится подземная автостоянка.
Программа реновации проводится в Москве с 2017 года, в общей сложности она затронет около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru