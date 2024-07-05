В Царицыне в 2025 году сдадут три жилых корпуса по реновации
Строительство трех корпусов в рамках программы реновации жилья завершится в районе Царицыно на юге столицы в 2025 году. Такие сроки назвал глава московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Здания возводят по индивидуальному проекту. Уже традиционно, первый этаж будет отдан под нежилые помещения. В некоторые из них в дальнейшем откроются магазины, кафе, точки бытовых услуг.
«Благодаря этому здесь появятся новые рабочие места для представителей разных профессий. Сейчас возводятся монолитные конструкции зданий. Работы ведутся по адресу: Кантемировская улица, дом 35», – рассказал Загрутдинов.
Всего в трёх корпусах будет 470 квартир: 217 однокомнатных, 178 двухкомнатных и 75 трехкомнатных. Семь будут специально адаптированы для маломобильных жителей. Новостройку оснастят необходимыми техническими системами - охраны, противопожарной, видеонаблюдением. Возле дома обустроят детские и спортивные площадки, зону отдыха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: 37% россиян готовы вернуться в офис с «удаленки» ради повышения зарплаты
- В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана в РФ подрывает единство Евросоюза
- Прокурор потребовал по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
- ФСБ задержала жителя Кургана за призывы к свержению власти
- Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Кремле
- Лилиана Булатова стала победительницей конкурса «Мисс Москва»
- Финляндия разрешила использовать свои военные объекты США
- Юрист рассказал, как уменьшить вдвое сумму автоштрафов
- У жительницы Томска за долги арестовали 87 сувенирных деревянных кошек
- Премьер Британии Сунак уходит в отставку после провала консерваторов на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru