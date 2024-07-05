В Царицыне в 2025 году сдадут три жилых корпуса по реновации

Строительство трех корпусов в рамках программы реновации жилья завершится в районе Царицыно на юге столицы в 2025 году. Такие сроки назвал глава московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здания возводят по индивидуальному проекту. Уже традиционно, первый этаж будет отдан под нежилые помещения. В некоторые из них в дальнейшем откроются магазины, кафе, точки бытовых услуг.

«Благодаря этому здесь появятся новые рабочие места для представителей разных профессий. Сейчас возводятся монолитные конструкции зданий. Работы ведутся по адресу: Кантемировская улица, дом 35», – рассказал Загрутдинов.

Всего в трёх корпусах будет 470 квартир: 217 однокомнатных, 178 двухкомнатных и 75 трехкомнатных. Семь будут специально адаптированы для маломобильных жителей. Новостройку оснастят необходимыми техническими системами - охраны, противопожарной, видеонаблюдением. Возле дома обустроят детские и спортивные площадки, зону отдыха.

