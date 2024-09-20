В столичном районе Внуково появится торгово-развлекательный центр
В районе Внуково Новомосковского административного округа Москвы построят торгово-развлекательный центр «Крекшино», рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
Согласованный проект строительства подразумевает возведение здания ТРЦ из двух секций разной высотности – четыре и пять этажей. Помимо различных непродовольственных магазинов, в ТРЦ будут представлены рестораны и кафе, супермаркет, детский развлекательный центр и многое другое. Супермаркет, ресторан и магазины планируется разместить на первом этаже, второй этаж предназначен для детского центра, а на третьем-пятом этажах будут магазины, технические и хозяйственные помещения.
Прилегающую к ТРЦ территорию планируется благоустроить и озеленить. «Крекшино» появится около жилых новостроек на улице Медовая Долина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru