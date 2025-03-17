В столичном районе Щербинка появится дом по программе реновации
На улице Чапаева в столичном районе Щербинка возведут новый жилой дом по программе реновации, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Это будет одиннадцатиэтажное здание, состоящее из трех секций. В нем запроектировано 140 квартир», – отметил Щербаков.
Часть квартир в новостройке адаптированы для маломобильных граждан. На первом этаже разместятся колясочные, лифтовые холлы, комнаты консьержей, а также помещения для коммерческого использования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке столицы. Градоначальник поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.
Программа реновации была запущена в Москве в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов. Со всей интересующей информацией о программе можно ознакомиться на портале mos.ru.
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