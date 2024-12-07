В Щербинке началось строительство детско-взрослой поликлиники

Новая детско-взрослая поликлиника появится на Любучанской улице (Щербинка, Новая Москва) в составе ЖК «Остафьево», по завершении строительства она перейдет в собственность города. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Поликлиника площадью почти 10 тысяч квадратных метров на 560 посещений в смену будет оснащена современным медицинским оборудованием. В здании предусмотрены пять наземных этажей и подвал. Инвестор возводит объект по договору участия и после окончания строительства передаст его в столичную систему здравоохранения. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2026 года», – добавил вице-мэр.

Внутренние помещения будут комфортными как для посетителей, так и для персонала. При проектировании медучреждения учитывались современные требования к доступности и безопасности. Для каждой из групп пациентов предусмотрены отдельные входы, для маломобильных горожан создадут безбарьерную среду.

По словам министра столичного правительства, главы департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в детской поликлинике, помимо кабинетов функциональной диагностики и профильных специалистов, предусмотрены зоны реабилитации и скорой помощи, молочно-раздаточный пункт, комната здорового ребенка и помещения для вакцинации и профилактики. Во взрослом отделении будут находиться процедурные, кабинеты врачей, дневной стационар, аптечный пункт и другие зоны.

Разрешение на строительство медучреждения выдал Мосгосстройнадзор. Инспекторы составили план выездных проверок. Поликлинику построят на площади 0,6 га, строители также благоустроят прилегающую территорию и оборудуют парковку для персонала и посетителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития столичной системы здравоохранения.

