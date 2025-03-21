В районе Хорошево-Мневники появятся четыре новостройки по реновации

Четыре жилых комплекса общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров построят в столичном районе Хорошево-Мневники. сообщил министр правительства Москвы Владислав Овчинский, руководитель Департамента градостроительной политики и строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

«Суммарно в четырех жилых комплексах предусмотрено 959 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Новостройки возводят в районе с развитой городской и транспортной инфраструктурой, здесь также будут появляться новые социальные учреждения», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, новостройки появятся в Новохорошевском проезде, на набережной Новикова-Прибоя, а также на улицах Демьяна Бедного и Генерала Глаголева. Неподалеку находятся станция БКЛ «Народное Ополчение» и «Хорошево» МЦК.

В сообщении пресс-службы столичного департамента градполитики также напоминают, что на первых этажах домов по реновации откроются предприятия социально-бытового и коммерческого назначения, а также торговые предприятия. Придомовую территорию благоустроят, для безопасности и комфорта жителей в подъездах будут установлены камеры видеонаблюдения.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить в два раза темпы реализации программы реновации. Эта программа была утверждена в августе 2017 года, она предусматривает расселение более 5 тыс. домов и коснется около миллиона жителей столицы.

