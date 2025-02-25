В Печатниках построят пять корпусов многофункционального ЖК
Пять разновысотных корпусов жилого комплекса возведут на Южнопортовой улице на юго-востоке столицы, рассказал глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
По его словам, здания появятся на участке площадью порядка 20 тысяч квадратных метров на участке 28А/17. В новостройках разместятся 2292 квартиры.
Четыре из пяти корпусов объединят стилобатом. В нежилых помещениях новостроек разместятся супермаркет, офисы, кафе и другие объекты социальной инфраструктуры. Также в новом ЖК будет подземная парковка.
Москва является одним из регионов-лидеров по объемам строительства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко призвал ввести отработку для медиков после обучения
- Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Омском
- Трамп опроверг сообщения о ликвидации базы в Греции для поставок оружия
- Макрон заявил о готовности около 30 стран предоставить гарантии безопасности Киеву
- Шесть человек пострадали в ДТП на Кубани
- В Москве в ДТП с такси погиб человек
- Минобороны: В Курской области сбили беспилотник ВСУ
- В Новосибирске мошенники похитили 3,5 млн рублей у сервиса такси
- Любимова заявила, что мультфильм «Маша и Медведь» очень популярен в исламских странах
- Зарплата механиков и операторов ЧПУ выросла на четверть за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru