В Печатниках построят пять корпусов многофункционального ЖК

Пять разновысотных корпусов жилого комплекса возведут на Южнопортовой улице на юго-востоке столицы, рассказал глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

По его словам, здания появятся на участке площадью порядка 20 тысяч квадратных метров на участке 28А/17. В новостройках разместятся 2292 квартиры.

Четыре из пяти корпусов объединят стилобатом. В нежилых помещениях новостроек разместятся супермаркет, офисы, кафе и другие объекты социальной инфраструктуры. Также в новом ЖК будет подземная парковка.

Москва является одним из регионов-лидеров по объемам строительства.

