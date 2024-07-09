В новой детской поликлинике в Крюкове приступили к отделке внутренних помещений

Строители приступили к отделочным работам внутренних помещений детской поликлиники в столичном районе Крюково, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



«Уже завершено возведение монолита здания, приступили к устройству внутренних стен. В учреждении появится травматологическое отделение, где детям смогут сразу сделать рентген и оказать необходимую помощь», – пояснил он.



По словам Загрутдинова, поликлиника сможет принимать 320 пациентов за смену. Строительство объекта ведется в рамках реализации программы реновации. Застройщиком проекта выступает АНО «РСИ».

Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием. В ней пациентам будут доступны зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики. В медучреждении проработают вопрос удобной навигации и грамотного зонирования. Наиболее востребованные кабинеты расположат на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних. Такое решение позволит минимизировать возникновение очередей.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что объекты здравоохранения возводят в микрорайонах реализации программы реновации, новых микрорайонах города, а также там, где поликлиники не подлежат реконструкции.

