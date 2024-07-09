В новой детской поликлинике в Крюкове приступили к отделке внутренних помещений
Строители приступили к отделочным работам внутренних помещений детской поликлиники в столичном районе Крюково, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Уже завершено возведение монолита здания, приступили к устройству внутренних стен. В учреждении появится травматологическое отделение, где детям смогут сразу сделать рентген и оказать необходимую помощь», – пояснил он.
По словам Загрутдинова, поликлиника сможет принимать 320 пациентов за смену. Строительство объекта ведется в рамках реализации программы реновации. Застройщиком проекта выступает АНО «РСИ».
Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием. В ней пациентам будут доступны зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики. В медучреждении проработают вопрос удобной навигации и грамотного зонирования. Наиболее востребованные кабинеты расположат на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних. Такое решение позволит минимизировать возникновение очередей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что объекты здравоохранения возводят в микрорайонах реализации программы реновации, новых микрорайонах города, а также там, где поликлиники не подлежат реконструкции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский хоккейный клуб будет бороться за звание чемпиона Белоруссии
- Глава Рособрнадзора назвал причину появления ЕГЭ в России
- «Роскосмос» планирует запустить конвейерное производство спутников в 2026 году
- В Госдуме высмеяли идею ярославского депутата о неравенстве мужчин и женщин
- В Курской области беспилотники ВСУ атаковали АЗС
- Группа Editors отказалась выступать на Park Live в Казахстане из-за Yandex
- Мишустин: Промышленности до 2030 года необходимо 1,7 миллиона работников
- В США жертвами урагана «Берил» стали семь человек
- Страховщики назвали российские легковые авто самыми угоняемыми в 2024 году
- Мастерские для кинематографистов создадут в округах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru