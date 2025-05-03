В Москве в районе Фили-Давыдково в рамках реновации расселили более 20 домов
На западе Москвы в районе Фили-Давыдково в рамках реализации программы реновации расселили 26 старых домов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, полностью расселенные дома уже демонтированы, а на освобожденных территориях в настоящее время возводят современные ЖК.
Овчинский объяснил, что первая новостройка, переданная под заселение в районе Фили-Давыдково, находится на Малой Филевской улице. Туда жители старых домов начали переселяться еще в 2018 году, добавил он.
«Сегодня количество таких новостроек достигло семи. На придомовой территории возле жилых комплексов проведено комплексное благоустройство. Всего по программе реновации в районе предстоит расселить 119 домов, новые квартиры получат около 21,5 тысячи жителей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Он подчеркнул, что переданные для переселения участников программы реновации ЖК возведены по принципам безбарьерной среды. В них отсутствуют перепады высот пола от входа в подъезды до лифтов. На первых этажах предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов, а также комнаты для консьержей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о переселении по реновации домов в Тимирязевском районе города.
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