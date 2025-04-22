В Москве на улице Матросова освободили площадку для ЖК по реновации
В рамках программы реновации ветхого жилья освободили площадку для строительства нового ЖК с сопутствующей инфраструктурой на улице Матросова (район Солнцево, ЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Планируется, что в новом ЖК будет насчитываться свыше 850 квартир суммарной площадью порядка 50 тысяч «квадратов». На нежилых первых этажах появятся социально-бытовые объекты. «Придомовую территорию благоустраивают: проводят комплексное озеленение, оборудуют зоны для тихого и активного отдыха горожан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
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