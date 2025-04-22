В Москве на улице Матросова освободили площадку для ЖК по реновации

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92 году жизни

Телефонные мошенники украли у пенсионерки в Москве редкие монеты и валюту

Набор на девять совершенно новых направлений откроют в колледжах Москвы в этом году

Жилой комплекс возведут в Москве на Южнопортовой улице

Собянин: К 2030 году 90% составов московского метро будут состоять из современных поездов