В Москве два участка реорганизуют в Бутырском районе по программе КРТ

Москве реорганизуют два участка в Бутырском районе по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью 2,68 гектара на улице Милашенкова в районе Бутырский входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство жилого квартала, в котором появится свыше 96,2 тысячи квадратных метров недвижимости», – рассказал заместитель мэра.

Он подчеркнул, что вложения в проект оцениваются в 24,93 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 550 миллионов рублей. Ефимов также добавил, что в этом районе столицы после реализации проекта появится более 1,1 тысячи новых рабочих мест.

Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на этих участках будет построено 39,14 тысячи квадратных метров жилья, свыше 57 тысяч квадратных метров офисных помещений, а также физкультурно-оздоровительный и многофункциональный комплексы с отелем на 100 номеров.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, только общая площадь квартир, построенных по программе реновации в Бутырском районе превысит 25 тысяч квадратных метров.

«Это позволит переселить в новые квартиры ориентировочно 900 москвичей», - отметил Овчинский.

В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

