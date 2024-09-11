В Кунцеве отремонтируют четырехэтажный дом 1957 года

В столице согласован проект капитального ремонта четырехэтажного жилого дома на улице Маршала Тимошенко, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Проект капитального ремонта дома предполагает комплекс ремонтных и восстановительных работ снаружи здания», – сказал Щербаков.

Как уточнил глава комитета, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, речь идет о доме № 6 по улице Маршала Тимошенко, находящейся в районе Кунцево.

В рамках запланированных работ, в частности, заменят двери и окна в подъездах, а также отремонтируют фасад здания, построенного в 1957 году.

