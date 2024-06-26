Участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе введут в этом году

Участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от транспортно-пересадочного узла «Столбово» (метро «Коммунарка») до улицы Поляны введут в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что протяженность участка трассы составляет пять километров. На сегодняшний день здесь идут работы по устройству инженерных коммуникаций, автодороги, а также очистных сооружений и дождевой канализации. В створе трассы участка на пересечении с улицей Александры Монаховой проходит возведение станционного комплекса «Потапово». Метро и дорога строятся единым комплексом.

В прошлом году в рамках участка ввели 0,9 км дорог, в частности, путепровод в районе примыкания к улице Александры Монаховой. Открытие движения по нему обеспечило пропуск транспорта по основному ходу улицы со стороны Калужского и Коммунарского шоссе. Также это обеспечило свободный коридор для прохождения основного хода магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и наземного участка Сокольнической линии метро (станция «Потапово»).

Магистраль обеспечивает поперечную связь между районами ТиНАО, которые еще развиваются. Протяженность по прямой составляет 22,5 км, строительная длина – свыше 90 км. Три участка трассы введены, еще два находятся на стадии строительства.

