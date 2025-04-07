Участник межрегиональной ярмарки собрал гуманитарный груз для бойцов СВО
Участник межрегиональной ярмарки в Москве собрал для военных в зоне специальной военной операции посылку с говяжьей тушенкой, гуманитарный груз отправится в Луганскую Народную Республику и на передовую. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Как отметил предприниматель Василий Ушаков, бойцам помогают не в первый раз, им направляли различные грузы от кроссовок до средств личной гигиены.
«Это просто наш долг. И лучше рассказывать об этом, чтобы другие предприниматели тоже видели и помогали», – указал Ушаков.
Бизнесмен подчеркнул, что в сплочении проявляется сила. Ушаков уже отправлял военным консервы из мяса оленя и кабана, бойцам и врачам - якутскую рыбу, теплую одежду и другие необходимые вещи. Разнообразные северные продукты от участника межрегиональной ярмарки можно найти на площадке в столице в сквере на улице Хачатуряна.
Многие фермеры поддерживают военных и жителей новых регионов, передают им овощи, мясные изделия, бакалею. Участникам СВО и членам их семей предоставляют 10-процентную скидку на ярмарках и рыбных рынках «Москва – на волне». Поставщики гарантируют качество и свежесть товаров. Перед отправкой на прилавок продукцию проверяют специалисты комитета ветеринарии Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru