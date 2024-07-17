Три жилых комплекса построят по программе реновации в Останкинском районе

В районе Останкинский на северо-востоке Москвы новые квартиры по программе реновации получат жители 43 домов, это примерно 7 тысяч человек, рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.



В этом районе строят жилой комплекс из двух корпусов на улице Бочкова. В нем будет 488 квартир, три из которых приспособлены для маломобильных людей. Также идет возведение и проектирование еще двух ЖК площадью 41,2 тысячи квадратных метров по улице Годовикова.



Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации. Первые этажи домов сделают нежилыми -там разместят в том числе вестибюли, лифтовые холлы, технические помещения. На первых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.



«В этом году в районе Останкинский передали под переселение первую новостройку на улице Годовикова, дом 10. В нее переезжают жители трех старых домов, находящихся на улице Годовикова дом 7 и дом 12, корпуса 1 и 2», – отметил Загрутдинов.



Программа реновации в Москве коснется около миллиона москвичей, расселены будут больше пяти тысяч домов.

