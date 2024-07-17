Три жилых комплекса построят по программе реновации в Останкинском районе
В районе Останкинский на северо-востоке Москвы новые квартиры по программе реновации получат жители 43 домов, это примерно 7 тысяч человек, рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В этом районе строят жилой комплекс из двух корпусов на улице Бочкова. В нем будет 488 квартир, три из которых приспособлены для маломобильных людей. Также идет возведение и проектирование еще двух ЖК площадью 41,2 тысячи квадратных метров по улице Годовикова.
Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации. Первые этажи домов сделают нежилыми -там разместят в том числе вестибюли, лифтовые холлы, технические помещения. На первых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
«В этом году в районе Останкинский передали под переселение первую новостройку на улице Годовикова, дом 10. В нее переезжают жители трех старых домов, находящихся на улице Годовикова дом 7 и дом 12, корпуса 1 и 2», – отметил Загрутдинов.
Программа реновации в Москве коснется около миллиона москвичей, расселены будут больше пяти тысяч домов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве задержали экс-главу департамента культуры Кибовского
- Путин заявил о необходимости перейти к широкому внедрению цифрового рубля
- Вирусолог заявил, что новый препарат от ВИЧ не победит СПИД
- Политолог Лидовской назвал имена трёх женщин на замену Байдену
- В Ростовской области вновь началось отключение электроэнергии
- Задержан треш-стример из Дагестана за оскорбление чувств верующих
- «Дождались»: ФББР оценила решение IFBB вернуть российским бодибилдерам флаг
- Песков: При Трампе США поддерживали диалог с Россией
- Песков: Россия и Путин - это неотъемлемая часть избирательных кампаний США
- СМИ: Кронштадтскую часть парада в честь дня ВМФ отменили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru