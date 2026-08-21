«Технофест» на Северном речном вокзале откроется шествием резидентов ОЭЗ Москвы
Фестиваль на Северном речном вокзале, посвященный 20-летию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», откроет масштабное шествие, в котором примут участие сотрудники предприятий и их семьи. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Фестиваль "Технофест" дает такую возможность — он знакомит горожан с продукцией резидентов и показывает, какие задачи решает современная промышленность. Отдельное внимание уделяем профориентации, чтобы молодежь понимала, какие карьерные перспективы открываются в наукоемких отраслях», — уточнил он.
Парад резидентов пройдет в формате флешмоба. Из разных точек парка к главной площади одновременно проследует несколько колонн. Участники шествия будут в футболках и кепках с триколором, отмечая также День российского флага.
На сцене фестиваля выступит 700 музыкантов. Хедлайнером события станет заслуженный артист России Валерий Сюткин. Также гости смогут увидеть диджей-баттл площадок ОЭЗ. Вечером на фасаде вокзала покажут лазерное шоу.
Резиденты представят на площадке фестиваля выставку продукции, на которой горожане смогут увидеть разработки столичных заводов, включая гоночные болиды, электромобиль UMO и банкоматы с защитой от мошенников.
Также в этот день врачи, спортсмены и ветеринары проведут консультации в рамках «Аллеи здоровье», а в парковой зоне пройдет 30 мастер-классов о науке и технологиях.
В 2026 году особой экономической зоне «Технополис Москва» исполняется 20 лет. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, в том числе по таким направлениям как как микроэлектроника, биомедицина и ИТ.
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