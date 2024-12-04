Строители отреставрируют дом Лаврова на Остоженке

Согласован проект реставрации и приспособления для современного использования двухэтажного здания 1837 года постройки на улице Остоженка (район Хамовники, ЦАО). Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По словам Щербакова, деревянные перекрытия зданич находятся в аварийном состоянии поэтому их поменяют на железобетонные. Кроме того, будут заменены инженерные коммуникации, проведены реставрационные работы.

Реставрируемый дом имеет статус объекта культурного наследия «Жилой дом Н. В. Лаврова, 1837 г., 1880-е гг., начало XX в». Здесь проживали артисты Императорских Большого и Малого театров, сейчас здание отведено под офисы.

По проекту будут увеличены площадь и объем ранее засыпанного подвала и усилены стены подземной части по периметру дома.

Кроме того, будут раскрыты ранее заложенные оконные и дверные проемы, рабочие увеличат высоту окон, установят соответствующие историческим аналогам стеклопакеты, внутри будут проведены отделочные и ремонтные работы и установлены легковозводимые перегородки с дверными проемами. Также в двухэтажном здании установят лифт.

На фасаде установят кованые козырьки над входными группами, отреставрируют лепнину и воссоздадут исторический балкон, покрасят и оштукатурят стены, приведут в порядок цоколь. На крыше дома заменят систему водостока и кровельное покрытие, а также в уровне мезонина и чердака устроят террасу.

