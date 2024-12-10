Строители благоустраивают территорию рядом с метро «Корниловская»

Созданию нового общественного пространства рядом с Калужским шоссе способствует благоустройство территории рядом со станцией метро «Корниловская» (Троицкая линия). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Благоустройство прилегающей территории проходит в рамках строительства станции “Корниловская”. Площадь работ составит почти девять гектаров. Около двух гектаров замостят плиткой, уложат свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта, а также разобьют 4,4 гектара газона. Запланированы высадка более 200 крупномерных деревьев и свыше двух тысяч кустарников, установка скамеек, велопарковок и остановочных павильонов городского транспорта. В результате здесь появится полноценное общественное пространство со сквером для местных жителей, пассажиров и посетителей близлежащего агропродовольственного кластера», — отметил вице-мэр.



Сейчас строители занимаются асфальтированием территории вдоль Калужского шоссе и устройством гранитного мощения. Кроме того, они продолжат озеленение после окончания заморозков.



По словам замглавы столичного Департамента капитального ремонта Антона Акулова, сейчас завершен первый этап благоустройства территории площадью свыше 7 га на улице Адмирала Корнилова. Были расширены существующие и оборудованы новые тротуары, обновлено асфальтовое покрытие, заменены фонари и установлены опоры контрастного освещения у наземных переходов, а также появились новые остановочные павильоны. Заключительный этап работ планируется завершить в 2025 году.



В свою очередь глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков заявил, что в наземном вестибюле и в подземной части выполняется архитектурная отделка служебных помещений и пассажирской зоны, завершаются монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования.



Все этапы строительства второго участка Троицкой линии контролируются Мосгосстройнадзором. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, сейчас завершилась 16-я выездная проверка объекта. Был выполнен комплексный анализ строительно-монтажных работ на предмет соответствия требованиям проектной документации.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что участок Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до «Новомосковской» откроется в 2025 году.

