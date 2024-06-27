Столичным коммерсантам предложили приобрести объект в Фили-Давыдково
Город выставил на продажу коммерческое помещение на западе Москвы, недалеко от станции метро “Кунцевская”, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике. Оно располагается на первом этаже новостройки в районе Фили-Давыдково.
Объект имеет свободное назначение: в нем можно открыть магазин, аптеку, кафе или пункт выдачи товаров. Площадь помещения 109 квадратных метров, его стоимость определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 23 июля.
Прием заявок завершится 15 июля. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru