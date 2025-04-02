Спорткомплекс с бассейном появится в Лосиноостровском районе
Строители завершили устройство кровли и монолитные работы и выполняют монтаж инженерных систем в будущем физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в Анадырском проезде (Лосиноостровский район, СВАО). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, общая площадь объекта достигнет 3200 квадратных метров. Он состоит из трех надземных и одного подземного этажей, функционально разделенных по зонам. Также проектом предусмотрен бассейн для взрослых и детей. «Инвестор планирует достроить объект в 2025 году. Сейчас ведутся фасадные работы, монтаж внутренних инженерных систем и прокладка наружных инженерных сетей», —приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Кроме того, в ФОК разместятся фитнес-залы и тренажерные залы для групповых и индивидуальных занятий, солярий, бани и сауны.
Архитектура ФОК позволяет создать уютный внутренний двор. Комплекс будет функционировать как коммерческий фитнес-клуб.
Возведение в Москве социальных объектов отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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