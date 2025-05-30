Собянин заявил о росте объема операций по установке постоянных нейростимуляторов
Число операций по установке постоянных нейростимуляторов выросло в 2,5 раза за последние шесть лет, заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, подобные операции помогают справляться с хроническим болевым синдромом при поражениях позвоночника и заболеваниях нервной системы, когда не дают результата ни медикаменты, ни хирургический путь лечения.
Нейростимуляторы не мешают образу жизни пациента, кроме того, они компактны. Их установка и замена проводятся путем малоинвазивных операций, срок их службы составляет до семи лет. Управлять ими можно при помощи пульта, на них не влияют бытовая техника, компьютеры и смартфоны, а пациенты с нейростимуляторами спокойно могут преодолевать рамки металлодетекторов.
Градоначальник отметил, что если несколько лет назад такая методика считалась уникальной, то сегодня она входит в плановую медицинскую помощь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru