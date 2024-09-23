Собянин: В Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта
Столичные медики разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больниц открыли специальную технику, которая помогает проводить исследование даже у малышей. Так, ребенку вводят специальный раствор, искусственно повышают давление в сердце, после чего ультразвуком определяют попадание в него микропузырьков. Эта технология получила название «Пузырьковый тест».
Благодаря этому исследованию можно предотвратить серьезное заболевание в будущем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru