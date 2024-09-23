Собянин: В Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

Столичные медики разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больниц открыли специальную технику, которая помогает проводить исследование даже у малышей. Так, ребенку вводят специальный раствор, искусственно повышают давление в сердце, после чего ультразвуком определяют попадание в него микропузырьков. Эта технология получила название «Пузырьковый тест».



Благодаря этому исследованию можно предотвратить серьезное заболевание в будущем.

