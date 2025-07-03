Собянин: В Москве пройдет форум «Беспилотные системы: технологии будущего»
Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» пройдет в Москве 7-17 августа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, мероприятие проведут по поручению президента Владимира Путина.
«На нем будут представлены ключевые достижения российской индустрии беспилотных и роботизированных систем», – указал Собянин.
Форум состоится в Инновационном центре «Сколково». Он будет включать масштабную выставку дронов, а также роботизированных комплексов для сельского хозяйства, лесного комплекса, строительства, энергетики, транспорта, городской среды, торговли. На мероприятии запланирована деловая программа с обсуждением разработки новых технологий, выстраивания кооперации и серийного производства, внедрения в экономику роботизированных систем, создания инфраструктуры, подготовки кадров. Также на форуме проведут ежегодный проектно-образовательный интенсив «Архипелаг» от Платформы Национальной технологической инициативы.
Кроме того, на мероприятии пройдут международные соревнования по беспилотным авиасистемам. Школьники, студенты и профессионалы будут состязаться в управлении дронами, автономных полетах, доставке грузов.
В форуме примут участие более тысячи компаний, он станет самым масштабным событием для разработчиков и производителей, ученых, эксплуатантов, инвесторов, регуляторов и тех, кто интересуется беспилотниками и роботами.
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