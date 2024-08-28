Собянин: В Москве будет построено 35 детсадов и 19 школ по городской программе

Реализация программы стимулирования создания мест приложения труда продолжается в Москве, в городе построены новые школы и детские сады, музей, другие объекты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Программа была запущена в 2020 году для возведения социально и экономически важных объектов с помощью инвесторов, а также создания для горожан рабочих мест ближе к дому.

«Объем частных инвестиций в программу превысит два триллиона рублей. На эти деньги построят свыше 200 объектов», — указал Собянин.

Планируется построить 20 промышленных комплексов, 67 офисных центров, 17 логистических парков, 6 центров инноваций, 19 школ, 35 детсадов, 14 образовательных и 4 спортивных комплекса. Кроме того, будут возведены две поликлиники и музей. После реализации проектов найти работу недалеко от дома смогут свыше 281 тысячи москвичей.

Уже готовы 22 объекта, в том числе восемь детских садов, шесть школ и три технопарка. Горожанам стали доступны почти 10 тысяч новых рабочих мест.

