Собянин: В Москве будет построено 35 детсадов и 19 школ по городской программе
Реализация программы стимулирования создания мест приложения труда продолжается в Москве, в городе построены новые школы и детские сады, музей, другие объекты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Программа была запущена в 2020 году для возведения социально и экономически важных объектов с помощью инвесторов, а также создания для горожан рабочих мест ближе к дому.
«Объем частных инвестиций в программу превысит два триллиона рублей. На эти деньги построят свыше 200 объектов», — указал Собянин.
Планируется построить 20 промышленных комплексов, 67 офисных центров, 17 логистических парков, 6 центров инноваций, 19 школ, 35 детсадов, 14 образовательных и 4 спортивных комплекса. Кроме того, будут возведены две поликлиники и музей. После реализации проектов найти работу недалеко от дома смогут свыше 281 тысячи москвичей.
Уже готовы 22 объекта, в том числе восемь детских садов, шесть школ и три технопарка. Горожанам стали доступны почти 10 тысяч новых рабочих мест.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Добыча российского газа увеличилась на 9,2%
- Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Роден умер на 98-м году жизни
- ВЦИОМ: Россияне потратят на подготовку детей к школе в среднем 53,5 тысячи рублей
- Российские военные уничтожили ангар с HIMARS в Сумской области
- СМИ: Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после падения в Санкт-Петербурге
- Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на полеты
- В Ингушетии предотвратили нападения на православную церковь и правоохранителей
- Потерявший сознание на матче 27-летний игрок «Насьоналя» Искьердо умер в больнице
- СМИ: Украина прекратила обслуживание обязательств по ряду кредитов и еврооблигаций
- Аэропорт Казани временно закрыли на прием и отправку самолетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru