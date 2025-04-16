Собянин утвердил планы капремонта многоквартирных домов в 2025 году

Вопрос реализации программы капремонта многоквартирных домов в Москве был рассмотрен на заседании президиума московского правительства. По итогам заседания столичный мэр утвердил планы капитального ремонта на текущий год и ближайшую перспективу.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил в своем докладе, что капремонт выполнили более чем в 14500 домах с 2015 по 2024 год. В отремонтированных зданиях живут 3,8 млн москвичей.

В Минстрое России добавили, что по итогам реализации региональных программ капремонта Москва лидирует среди российских субъектов в 2024 году. Ожидается, что в текущем году работы проведут еще в 2428 домах.

Кроме того, чтобы повысить эффективность работ, с текущего года осуществляется переход на централизованные закупки оборудования и материалов с дальнейшей передачей подрядным организациям.

Программа капремонта многоквартирных домов в Москве рассчитана на 30 лет — с 2015 по 2044 год. В нее вошли 30 тысяч домов суммарной площадью свыше 300 млн «квадратов» (10% от всех российских многоквартирных домов, которые были включены в региональные программы). Специалисты отремонтируют более 400 тысяч конструктивных элементов и инженерных систем.

Ключевыми задачами программы стали повышение эстетической привлекательности домов, снижение риска возникновения аварийных ситуаций, экономия ресурсов и обеспечение безопасности и комфорта для москвичей. Программа отвечает целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Оператором выступает столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

