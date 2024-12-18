Собянин: Ремонт Дворца бракосочетания № 3 и Таганского ЗАГСа завершат в 2025-м
Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил сотрудников столичных органов ЗАГС с профессиональным праздником.
Он поблагодарил всех сотрудников столичных органов ЗАГС за ответственную и важную работу. По словам Собянина, за последние пять лет в Москве сформировался новый стандарт свадьбы.
Мэр напомнил, что для молодоженов работает 10 дворцов бракосочетания, два из них – ежедневно. А Грибоедовский ЗАГС с субботы по воскресенье с июня по сентябрь – круглосуточно. Собянин добавил, что строится новый дворец бракосочетания в районе Митино, в следующем году должны закончить дворец бракосочетания №3 и Таганский.
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