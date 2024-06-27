Собянин рассказал об улучшении транспортной доступности Мневниковской поймы

Мневниковскую пойму в Москве намерены интегрировать в городскую транспортную сеть, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе построят пешеходный переход в районе Москворецкого дендропарка и путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе.

Архитекторы учли в проекте эстетические нюансы. Для единообразия на путепроводе установят такие же мачты освещения, как и на территории соседних домов.

На данный момент работы на путепроводе реализованы на 70%. Завершить строительные работы намерены в январе 2026 года.

