Собянин рассказал об улучшении транспортной доступности Мневниковской поймы
Мневниковскую пойму в Москве намерены интегрировать в городскую транспортную сеть, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в городе построят пешеходный переход в районе Москворецкого дендропарка и путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе.
Архитекторы учли в проекте эстетические нюансы. Для единообразия на путепроводе установят такие же мачты освещения, как и на территории соседних домов.
На данный момент работы на путепроводе реализованы на 70%. Завершить строительные работы намерены в январе 2026 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru